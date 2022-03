Cu puțin timp înaintea startului întâlnirii dintre SKA Neftyanik și Dinamo Moscova, sportivii s-au poziționat pe gheață în așa fel încât să formeze litera „Z”, cea care se regăsește și pe tancurile armatei ruse aflate în Ucraina.

Gestul a început să fie folosit de ruși ca un răspuns la sancțiunile primite din partea organismelor internaționale care au exclus reprezentanții Rusiei din competiții. Primul care a reacționat într-un asemenea mod a fost gimnastul Ivan Kuliak, cel care a apărut la premierea etapei de Cupă Mondială de la Doha cu litera Z desenată pe echipamentul de concurs. Acum, cele două echipe din campionatul de hochei al Rusiei au preluat modelul însă reacțiile nu au întârziat să apară. La fotografiile postate pe rețelele de socializare unii dintre internauți au cerut nici mai mult nici mai puțin decât suspendarea pe viață a celor implicați.

#SlavaUkraini #UkraineWillResist #RussianWarCrimes #NatoNoFlyZone #BoycottRussia Ban these players for life!, russian hockey players show support for putins war in Ukraine. All players from the four remaining teams Dynamo Moskva, SKA Neftyanik, Vodnik and Kuzbass participated. pic.twitter.com/dfZGRExwEY

Nu este singurul episod care a stârnit comentarii acide în acest sfârșit de săptămână. Un banner al suporterilor celor de la Verona afișat în apropierea propriului stadionul a încins spiritele înaintea disputei cu Napoli. Pe acesta, sub drapele Rusiei și Ucrainei erau trecute coordonatele orașului napoletan. Presa din peninsulă a amendat dur ideea suporterilor fostei echipe a lui Adrian Mutu, pe care au considerat-o scandaloasă.

”Cât de imbecil poți fi? Asta arată cum, într-un creier prea mic, lucrurile foarte serioase și nonsensurile se pot amesteca”, a fost comentariul scriitorului napoletan Maurizio De Giovanni, pentru Gazzetta dello Sport.

Hellas Verona fans sinking to new lows with this banner before today's match against Napoli.

With the Russia and Ukraine flags + coordinates of Naples, appearing to suggest the Italian city should be targeted.#VeronaNapoli pic.twitter.com/4FVlFR2XdJ

