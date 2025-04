Eșec pentru România cu Irlanda

În „dubla” disputată contra Irlandei de Nord la începutul lunii aprilie, România a remizat pe teren propriu, scor 1-1, și a pierdut la Belfast, scor 0-1, a anunțat FRF.ro

Vineri, 4 aprilie: ROMÂNIA – Irlanda de Nord 1-1

– Irlanda de Nord Marți, 8 aprilie, ora 21:00: Irlanda de Nord – ROMÂNIA 1-0

IRLANDA DE NORD – ROMÂNIA 1-0

A marcat: Weir 8′

ECHIPELE DE START:

Irlanda de Nord: 1. J. Burns – 2. R. McKenna, 13. N. Caldwell, 16. E. Mason, 15. R. Holloway – 17. J. Andrews (14. L. Wade 90+1′), 4. B. McPartlan – 20. C. Hamilton – cpt. (6. N. Johnson 61′), 9. S. Magill, 10. K. Halliday (8. C. Schonfield 61′)- 21. K. Weir (11. D. Maxwell 73′)

Rezerve: 12. R. Norney, 23. M. Harvey Clifford – 3. R. Furness, 5. K. Burrows, 7. A. Kerr, 18. L. McDaniel, 19. E. Wilson, 22. A. Sweetlove

Selecționer: Tanya Oxtoby

ROMÂNIA: 1. A. Părăluță – 5. T. Nicoară, 2. A. M. Stanciu, 6. M. Ficzay, 13. E. Gered – 4. I. Bortan (22. C. Marcu 75′), 8. Ș. Vătafu – 16. I. Bălăceanu, 10. M. Ciolacu, 11. F. Olar – cpt. (19. O. Iordăchiuși 64′) – 20. C. Carp (7. A. Borodi 75′)

Rezerve: 12. C. Ceasar, 23. R. Tanko – 3. S. Bumbar, 9. G. Vasile, 14. A. Herczeg, 15. A. Kis, 17. C. Bistrian, 18. A. Bratu, 21. A. Antal

Selecționer: Massimo Pedrazzini