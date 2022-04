„Este exigent, iar asta mi se potrivește” – Simona Halep a rupt tăcerea despre Patrick Mouratoglou

Simona Halep a anunțat, joi că a început un parteneriat cu Patrick Mouratoglou, antrenor ce i-a fost alături Serenei Williams în ultimul deceniu. Simona a făcut deja sacrificii pentru a fi alături de noul său antrenor, iar echipa ei i-a fost alături. Jucătoarea s-a mutat pe Riviera, pentru a fi mai aproape de noua ei bază de antrenament.

„Echipa mea e compusă din Virginia Ruzici, managerul meu de 16 ani, Arnaud Restifo, care-i partenerul de antrenamente, și Teo Cercel. O să vreau să adaug și un fizio, poate că va veni de la Academie”, a declarat Simona pentru Tennis Majors, care a venit prima dată la Academie acum o lună și jumătate la îndrumarea fostului său antrenor, Darren Cahill.

Simona spune că ea și Mouratoglou nu se cunoșteau, astfel, relația lor a pornit aproape de la zero.

„Nu-l știam prea bine înainte de acest an. Nu am vorbit niciodată și nu aveam un feeling despe cum este, dar am văzut acum că are o personalitate puternică și este destul de exigent ca antrenor. Asta mi se potrivește mie și de aceea sunt aici. E ușor să vorbești cu el. Acum ne știm deja destul de bine, ceea ce e un pas mare pentru mine, pentru că eu nu-s neapărat foarte deschisă cu toată lumea, sunt o persoană foarte introvertită. A fost ușor să mă deschid cu el și cred că asta e un lucru bun pentru relația noastră pe teren. Felul în care comunică – simplu și clar – este foarte puternic. Știe să transmită în așa fel încât, din câteva cuvinte, înțelegi perfect ce ai de făcut”, spune Simona, confirmând astfel lucrurile spuse de Mouratoglou.