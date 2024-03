”Eu am avut mereu bani!”. Marica surprinde

Ciprian Marica este unul dintre foștii mari atacanți ai României.

De asemenea, el este în prezent alături de Gică Hagi, la Farul Constanța, unde ocupă locul de acționar.

El susține că ”sistemul” îngreunează proiectele și că ar vrea să se mute în altă țară.

Recent el a vorbit și despre cum și-a gestionat viața, după ce a a început să câștige sume mari de bani.

”În mare parte de acasă provine edicația mea finciară. Părinții s-au ținut mereu de capul meu să învăt, m-au susținut și au avut mereu grijă să-mi spună ce trebuie să fac, pentru că știau că va veni momentul în care mă voi lăsa de fotbal.

Au încercat să mă responsabilizeze de mic, mai ales că înveți să trăiești bine când ajungi fotbalist. ‘Ia vezi, cât cheltui, îți poți permite același nivel și după ce te lași de fotbal? Pentru că va veni și vremea aia’. îmi tot spuneau”, a povestit Marica, la podcastul ”Tare de tot”.

”Sunt foști jucători depresivi, triști, pentru că realizează că nu mai pot ține pasul cu lumea de dinainte, după ce s-au lăsat de fotbal. De aceea, e important să ai grijă de bani atunci când îi ai, când ești sus.

Părinții mei, da, aveau bani, peste medie, dar mi-au transmis mereu ambiția de a reuși, mi-au insuflat competiția. Niciodată nu mi-au servit pe tavă lucrurile fără să muncesc pentru ele. Nimic nu se întâmpla doar pentru că-mi doream”, a completat fostul atacant.

”În primul rând, eu m-am apucat de fotbal, pentru că asta mi-am dorit. Mi-a plăcut ce am făcut, am fost norocos. Da, îmi permiteam de la 18 ani mașini scumpe, vacanțe exotice. Banii te schimbă dacă nu i-ai avut.

Dar dacă-i ai, nu te mai schimbă, pentru că am crescut cu ei. La mine, șocul nu a fost mare ca să zic că de acum pot face aroganțe. Mi le-am permis dintotdeauna, dar nu le-am făcut. Nu sunt perfect, am făcut și greșeli, dar banii nu mi-au luat pământul de sub picioare.

La 18 ani, când am plecat de la Dinamo, unde câștigam 200 de dolari pe lună, am făcut primii bani buni, la Șahtior. Am trecut la peste un milion de dolari la Șahtior”, a mai spus Marica.