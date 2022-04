„Eu nu voi mai fi sacrifica echipa pentru Coman!/ Popescu va juca doar în stânga!”. Gigi Becali anunță mișcări revoluționare la echipă

FCSB a pierdut cu 0-2 împotriva locului 3, CSU Craiova. Bucureștenii nu au făcut un meci rău, dar Laurențiu Reghecampf a știut cum să își dezamorseze fosta echipă. Odată cu acest eșec, FCSB poate spune adio titlului de campioană.

Gigi Becali a comentat prestația jucătorilor săi, fiind dezamăgit de aceștia. Patronul a anunțat noi schimbări în structura echipei sale.

„Țin la el, dar să se ducă el în dreapta!”

Patronul FCSB-ului s-a declarat dezamăgit de unii dintre jucătorii săi. În echipa bucureșteană vor avea loc schimbări majore, după acum a declarat Becali.

„Noi trebuie să câștigăm meciul în prima repriză. L-am anihilat pe Tavi Popescu. Acum ne-am dat seama. De acum înainte, cât voi eu la FCSB, Popescu va juca doar în stânga. Va fi inter stânga, atacant stânga sau număr 10. El nu va mai călca în dreapta după ce s-a întâmplat aseară. Nu va mai juca în dreapta în toată viața lui. În stânga nu-l poate opri nimeni. E geniu. Toni Petrea l-a pus în dreapta, dar nu dau vina pe el.

Eu nu voi mai fi sacrifica echipa pentru Coman! Nu mai vreau! Țin la el, dar să se ducă el în dreapta. Am sacrificat destul echipa pentru Coman. Nu știu ce se întâmplă cu el. Coman nu mai driblează, nu mai are plecarea de pe loc. E ceva în neregulă cu el, dar nu știu. Nu se poate întâmpla asta cu un jucător pe care am dat 3 milioane.”, a declarat Gigi Becali pentru Pro Arena.

FCSB se află pe locul 2, cu 37 de puncte. CFR poate ajunge la 8 puncte distanță de roș-albaștrii, dacă o înving astăzi, acasă, pe FC Argeș.