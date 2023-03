Eugen Neagoe a vrut mai mult de la elevii săi! Ce a spus după victoria cu Petrolul: „Ne-am făcut singuri viața grea!”

CSU Craiova a învins-o cu 1-0 pe Petrolul în deplasare. Eugen Neagoe, antrenorul oltenilor, a vorbit după partida de la Ploiești.

Mai exact, Neagoe a declarat că echipa sa putea marca mai multe goluri, însă elevii săi nu au dat randamentul sperat.

„Ne-am făcut singuri viața grea!”

„A fost un joc de luptă, de-asta am jucat cu doi atacanți din primul minut, de-asta l-am introdus și pe Rivaldinho după, să ne batem, nu putea fi controlată mingea sub nicio formă, dar ne-am creat situații de a marca. Puteam marca și golul doi în prima repriză, nu am reușit și ne-am făcut singuri viața grea.

Am suferit, sunt și astfel de jocuri, nu avem ce face, mergem mai departe, e bine că am reușit să câștigăm.

Ivan a avut o evoluție bună în partea dreapta, a marcat, poate juca pe orice post în atac. E un jucător important pentru noi, nu întâmplător l-am pus căpitan de echipă, este pe un drum bun. L-am schimbat, acuza o stare de oboseală, încă de la pauză am discutat cu el, i-am zis să-mi spună când se simte încărcat.

Îl așteptăm pe Ișfan, e un jucător valoros. Are toată încrederea noastră, sper să reușească să spargă gheața cât mai rapid. A avut șansa să o facă în seara asta, n-a reușit, sper să marcheze.

Aș fi vrut să marcăm trei goluri și puteam, dar este foarte bine că nu am primit gol, ăsta este un bonus, e foarte bine pentru încrederea băieților”, a declarat Eugen Neagoe, potrivit celor de la digisport.ro.