Eugen Neagoe debutează la FC Argeș în meciul cu CSM Slatina: „Nu înseamnă că Liga 2 este o rușine”

Liber de contract de la sfârșitul lunii iulie, când a fost demis de Universitatea Craiova, Eugen Neagoe a semnat cu FC Argeș.

„Nu înseamnă că Liga 2 este o rușine”, a spus Eugen Neagoe după ce a semnat cu FC Argeș

Echipa din Trivale se află într-o situație. Retrogradată la finalul sezonului trecut, după ce a pierdut barajul cu Dinamo, FC Argeș este pe locul 12 în Liga 2, cu 11p adunate în 9 etape.

„Nu a fost deloc ușor pentru mine să iau această hotărâre, după ce am antrenat mulți ani în prima ligă. Asta nu înseamnă că Liga 2 este o rușine sau că nu ești un antrenor valoros dacă antrenezi aici.

Nu am gândit deloc așa, este vorba despre FC Argeș, un club mare, care a dat țării noastre jucători imenși, începând cu cel mai mare, Gicu Dobrin.

Am discutat despre proiect. Am fost foarte corect și deschis, am vorbit foarte mult cu domnul Tudose, cu domnul primar, le-am explicat cum văd eu lucrurile”, a declarat tehnicianul azi, la prezentarea oficială.

Eugen Neagoe debutează la FC Argeș pe 21 octombrie, acasă cu CSM Slatina

Eugen Neagoe are destul timp la dispoziție pentru a-și cunoaște jucătorii. Liga 2 se întrerupe până pe 21 octombrioe, pentru meciurile naționalelor în preliminarii. În etapa a 10-a, FC Argeș joacă acasă cu CSM Slatina, ocupanta locului 13, cu 10p.

„Contractul este împărțit pe două perioade, este obligatoriu să promovăm în Liga 1 și contractul se prelungește automat până în 2027.

Sper să reușim în acest an, dar este un moment destul de greu. Echipa este pe locul 12, este o diferență destul de însemnată de puncte, dar nu înseamnă că obiectivul nu este realizabil”, a mai spus Neagoe.