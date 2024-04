Eugen Neagoe este în cărți pentru a reveni la Universitatea Craiova: „Mă bucur să aud lucrul ăsta”

Universitatea Craiova a anunțat că a reziliat, de comun acord, contractul antrenorului bulgar Ivaylo Petev.

„Mă bucur să aud lucrul ăsta”, a spus Eugen Neagoe, auzind că este în cărți pentru a prelua Universitatea Craiova

Acesta a juns în Bănie după etapa a 15-a, când l-a înlocuit pe Corneliu Papură. Două dintre numele vehiculate că va anhtrena echipa patronată sunt ale lui Emil Săndoi și Eugen Neagoe.

Acesta din urmă a fost antrenor la Universitatea între ianuarie și iulie 2023, prinzând și două etape din actualul sezon, iar acum este la divizionara secundă FC Argeș.

„Deocamdată nu pot să vă zic nimic. Sincer, nu știam că este și Emil Săndoi pe listă. Mă bucur să aud lucrul ăsta, suntem doi jucători care am făcut istorie la Craiova. Este normal să se vorbească despre noi. Asta este părerea mea.

Am făcut lucruri foarte bune. Ca să rămâi în istoria Universității Craiova, nu este așa simplu. Au fost jucători mari, imenși, care nu au câștigat nimic la Craiova.

Este normal să se vorbească despre noi. Noi am reușit să câștigăm împreună trei trofee. Nu știu dacă are Emil vreunul în plus, dar eu din câte știu avem împreună eventul și Cupa în 1993.

Rămâne de văzut, în momentul în o să fie ceva concret, o să aflați. Nu pot să vorbesc prea multe, pentru că nu sunt acolo”, a spus Neagoe, potrivit Sport pe Surse.