Eugen Trică a ales! Care reprezintă pentru el adevărata Steaua: „Poate o să mă certe unii, dar așa simt eu”

Conflictul neîncetat dintre Clubul Sportiv al Armatei Steaua și formația lui Gigi Becali a împărțit întreaga suflarea „roș-albastră” în două tabere!

Lupta aprigă dintre cele două formații pentru identitatea clubului Steaua București a fost tot mai încinsă în ultimii ani, iar în momentul de față atât suporterii, cât și foștii jucători din Ghencea, s-au împărțit în două tabere și cer dreptate pentru favorita lor.

Eugen Trică a îmbrăcat tricoul roș-albastru în perioada iulie 1998 – iulie 2003 și recunoaște că nu știe pentru ce club a evoluat la acea vreme. Cu toate acestea, tehnicianul în vârstă de 45 de ani a dezvăluit că simte o oarecare atracție față de CSA Steaua, formație care în momentul de față evoluează în eșalonul secund.

„Eu am jucat în perioada 1998-2003 la FC Nimeni. Nu mai există în istorie acea perioadă. Am jucat în perioada care nu există nicăieri. Nu e nici a Armatei, nici a domnului Becali. E perioada FC Nimeni. Dacă mă întreabă cineva, nu știu unde am jucat. Poate nici n-am fost… Acolo sunt niște titluri, Cupa, Supercupa, dar nu există această perioadă.

Am jucat un amical cu CSA. Pentru mine parcă acolo aș vedea ceva! Și culorile, și stema. Parcă acolo ar fi ceva. La CSA văd eu că e Steaua unde aș fi jucat eu! Eu când am activat am jucat cu emblema pe care acum o văd la CSA. Și parcă mai văd și un pic de spirit, așa o văd eu acum. Poate o să mă certe unii, dar așa simt eu”, a spus Trică, potrivit GSP.ro.