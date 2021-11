Eugen Trică, dezamăgit după eșecul cu CFR Cluj: „Speram la mai mult de la această partidă!”

Tehnicianul oltenilor nu a reușit să aibă parte de un debut reușit pe banca celor de la FC U Craiova, astfel că s-a văzut învins de Dan Petrescu, pe propriul teren!

La finalul partidei, Eugen Trică a tras primele concluzii și consideră că echipa sa nu merita să piardă duelul din această seară. Cu toate acestea, antrenorul Craiovei le-a transmis elevilor săi să ridice capul sus și să facă tot posibilul pentru a scoate maximum din următoarele dueluri.

„Sunt dezamăgit de rezultat. Am pierdut un meci pe un fond de joc bun al nostru. Ne-am creat situații, am avut o circulație bună a balonului, prima repriză chiar ne-am apărat foarte bine. În a doua repriză au avut o posesie de vreo 10 minute, dar fără ocazii clare. Din ce am văzut, noi suferim la ultima pasă.

Când trebuie să tragem la poartă, noi pasăm. Speram la mai mult de la această partidă. Asta este, le-am spus și băieților să țină capul sus, nu s-a întâmplat nimic. Am pierdut acest meci și nu trebuia, pentru moralul jucătorilor. Eu le-am zis de când am venit că nu avem cum să câștigăm meciuri dacă nu tragem la poartă. Eu zic că suntem pe drumul cel bun. Trebuie însă să muncim în continuare și să ne vedem de treaba noastră!”, a spus Trică, după meciul cu CFR.