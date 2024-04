Eugen Trică e mulțumit, chiar dacă FC U Craiova e ultima în play-out: „Vreau să-i felicit pe băieți”

FC U Craiova a obținut in extremis o remiză pe teren propriu cu Dinamo, scor 1-1, în etapa a cincea de play-out în SuperLiga României.

Eugen Trică și-a felicitat jucătorii după egalul cu Dinamo

În urma acetui rezultat, echipa lui Adrian Mititelu rămâne pe ultimul loc în play-out. Cu toate acestea, antrenorul Eugen Trică are motive de satisfacție.

„Vreau să-mi cer scuze pentru prima repriză, n-a fost ce trebuia, am început temători, n-am înțeles-o deloc. Acum stau să înțeleg puțin, intervine presiunea, e meci decisiv. Vreau să-i felicit pe băieți pentru partea secundă, s-a văzut altceva.

Dacă jucam la fel tot meciul… O felicit și pe Dinamo pentru un meci bun în prima repriză, au controlat jocul. Era normal să se retragă în partea secundă, apoi a venit golul nostru și acest punct ne ține în viață. Sunt mulțumit de cum s-au desfășurat lucrurile în a doua repriză.

Da, am avut ceva dubii toată săptămână la anumiți jucători, dar așa am decis. Ca dovadă, n-a mers cum mi-am dorit și am făcut acele schimbări.

Bauza normal că nu putea juca din primul minut, venea după accidentare. Dar mă bucur că e sănătos și ne vom baza pe el la meciurile următoare. Are șanse mari să fie titular cu Voluntari”, a declarat Trică.