EURO 2020 | Anglia e în finală! Duminică, duel pentru trofeu cu Italia

Miercuri seară s-a disputat cea de-a doua semifinală a Campionatului European 2020, la Londra, pe Wembley, între Anglia şi Danemarca.

Câştigătoarea acestui duel, după un meci intens disputat, este Anglia, care s-a impus cu scorul de 2-1 la finalul celor 120 de minute.

Golurile partidei de pe Wembley au fost marcate de către Damsgaard, în minutul 30, pentru Danemarca, respectiv Kjaer autogol, în minutul 39, şi Harry Kane, în minutul 104, pentru Anglia.

Prima repriză a fost una foarte echilibrată, cu ocazii de o parte şi de alta. În minutul 30 Damsgaard deschide scorul cu un gol superb din lovitură liberă. Pickford nu a avut nicio şansă la şutul danezului.

9 minute mai târziu Anglia a restabilit egalitatea, după ce Simon Kjaer şi-a introdus mingea în proprie poartă, fiind presat de către Raheem Sterling.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England are level! An own goal by Simon Kjaer, with an assist from Bukayo Saka. Fantastic football by all of Kane, Saka, and Sterling. England 1-1 Denmark. pic.twitter.com/ZU0UTHMVfc — Matchday365 (@Matchday365) July 7, 2021

Repriza a doua a început mult mai bine pentru Anglia. Elevii lui Southgate au rămas uimiţi la parada lui Schmeichel din minut 55, la lovitura de cap a lui Maguire.

La fel, în minutul 73 şutul lui Mason Mount este respins peste bara transversală de către portarul danezilor. Arbitrul a pus capăt celor 90 de minute, iar partida a rămas să se decidă în prelungiri.

Schmeichel e magistral! Paradă de zile mari în faţa lui Harry Kane în minutul 94, la şutul englezului din unghi la colţul scurt.

Anglia primeşte penalty în minutul 102. Harry Kane execută, ratează, dar are noroc că mingea revine la el, iar apoi trimite balonul în poarta goală. Din minutul 104 Anglia avea 2-1.

If at first you don't succeed… 😅@HKane's penalty is saved, but the skipper slots in the rebound and the #ThreeLions are ahead! pic.twitter.com/gihVhRGAw1 — England (@England) July 7, 2021

Arbitrul pune capăt celor 120 de minute, iar Anglia ajunge în finală, acolo unde va da peste Italia, duminică, de la 0ra 22:00.

Înainte de acest meci, Harry Kane a avut un tricou foarte special pe care i l-a dedicat lui Christian Eriksen, fostul său coleg de la Tottenham.

Cum au arătat echipele de start în meciul Anglia – Danemarca

Anglia (4-2-3-1): Pickford – Walker, Stones, Maguire, Shaw – Rice, Phillips – Saka, Mount, Sterling – Kane. Selecționer : Gareth Southgate.

Danemarca (3-4-3): Schmeichel – Christensen, Kjaer, Vestergaard – Stryger Larsen, Hojbjerg, Delaney, Maehle – Braithwaite, Dolberg, Damsgaard. Selecționer: Kasper Hjulmand.