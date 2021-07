VIDEO EURO 2020 | Italia – Spania. Prima finalistă a fost stabilită după loviturile de departajare

Naționala de fotbal a Italiei s-a calificat în finala de la EURO 2020, după ce a trecut în semifinale de reprezentativa Spaniei, într-un meci disputat marți seară. După 120 de minute de joc scorul a fost 1-1, dar Squadra Azzura s-a impus la loviturile de departajare, cu 4-2. Partida a avut loc pe stadionul ”Wembley” din Londra.

Prima ocazie importantă a meciului a avut loc în minutul 21, când Barella a pierdut o minge chiar în fața porții lui Unai Simon.

Spania a replicat patru minute mai târziu, când Dani Olmo l-a pus la încercare pe Gianluigi Donnarumma.

Înainte de pauză, Emerson a țintit bara, după o pasă de la Insigne.

😱 Emerson 𝙖𝙡𝙢𝙤𝙨𝙩 gives Italy the lead at the end of the first half 💥#EURO2020 pic.twitter.com/3JcUgxgX7i

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 6, 2021