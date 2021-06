EURO 2020 | Cehia și Croația s-au anihilat reciproc! Schick, golgheterul turneului

Golurile au fost marcate de Patrick Schick, în minutul 37, pentru cehi, respectiv de Ivan Perisic, în minutul 47, pentru croați.

Cehii au fost primii care au amenințat poarta lui Livakovic, prin Soucek și Schick. De partea cealaltă, Rebic și Perisic au replicat și ei, dar fără să fructifice șansele avute.

🇨🇿 Schick sends Livaković the wrong way and becomes the top scorer at #EURO2020 pic.twitter.com/nrpQGisYL0

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 18, 2021