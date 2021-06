EURO 2020 | Suedia, victorie la limită împotriva Slovaciei

Naționala Suediei a învins reprezentativa Slovaciei, scor 1-0, vineri, într-un meci din cadrul etapei secunde a Grupei E de la EURO 2020.

Suedia și-a creat prima ocazie a meciului în minutul 6, dar Dubravka a păstrat poarta Slovaciei intactă. Replica slovacilor a venit patru minute mai târziu. Până la pauză, cele două echipe și-au creat doar ocazii anemice.

