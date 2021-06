EURO 2020 | Cum a reacționat Luis Enrique după încă un meci fără victorie la turneul final: „Speram să fim mai buni”

Spania tremură pentru viitorul ei la Euro 2020. Ibericii au remizat și cu Polonia, după ce la debut nu reușiseră să învingă Suedia (0-0).

Fără o victorie în ultimul meci din grupă, cu Slovacia, Furia Roja ar putea părăsi competiția.

„Am o dorință incredibilă de a revedea meciul pentru a-l analiza. Nu am cele mai bune senzații. Poate că am fost superiori, dar nu a fost atât de categoric încât să ne impunem. Mi-a plăcut Polonia, și-a creat ocazii.Speram să fim mai buni, dar nu am putut. Când nu obții un rezultat bun, trebuie să analizezi și să vezi care sunt cauzele.

Am vrut să câștigăm, dar și acest egal ne dă șansa, dacă ne impunem în următorul meci, de a câștiga grupa. Nu a zis nimeni că va fi ușor. Trebuie să jucăm mai bine, să avem ocazii și să câștigăm! Am speranțe, chiar dacă mă așteptam la un meci mai bun. Până acum, credeam că vom avea șase puncte și niciun gol încasat.Dar realitatea e alta. Acum urmează momentul decisiv”, a fost comentariul selecționerului spaniol pentru As.

De la Euro 1996 nu s-a mai întâmplat ca spaniolii să nu câștige măcar un meci din primele două jucate la un turneu final continental.

„Suntem foarte supărați. Am jucat contra unui adversar dificil, am avut ocazii, dar ne-a lipsit norocul. Echipa lucrează bine, dar ne lipsește victoria. Trebuie să credem în noi până la final. Sunt sigur că o vom scoate la capăt”,a spus Jordi Alba la finalul disputei de la Sevilla.