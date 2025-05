Reacția lui Mehmet Topal după înfrângerea cu Oțelul: ”Nu am multe de spus. Eu sunt responsabil că am pierdut”

Petrolul Ploiești a pierdut meciul contra celor de la Oțelul Galați, scor 1-3, din cadrul etapei a opta din play-out-ul SuperLigii României.

Mehmet Topal a oferit o primă reacție la finalul partidei și a declarat că este nemulțumit de rezultat și de prestația jucătorilor săi.

”Nu am multe de spus, astăzi nu am reușit să obținem rezultatul pe care ni l-am dorit și am ajuns în zona periculoasă. După ce am reușit să marcăm am obosit și am luat gol pe fază fixă, ceea ce nu trebuia să se întâmple.

Nu am prea multe de spus, nu pot să-mi explic, nu am avut atitudine. Responsabil este antrenorul atunci când echipa pierde, dar mai avem un meci. Trebuie să arătăm dacă suntem o echipă adevărată sau nu.

Pentru mine este o dezamăgire mare, pentru că în ultimele trei săptămâni am avut rezultate la care nu ne așteptam. Trebuie să analizăm și să ne gândim ce vom face în continuare. Trebuie să avem caracter în ultimul meci. Pentru această înfrângere îmi cer scuze”, a spus Mehmet Topal.