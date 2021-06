EURO 2020 | Dembele pleacă de la EURO! Franţa rămâne cu 25 de jucători

Dembele a intrat în teren după pauză, iar Deschamps a suprins atunci când l-a înlocuit în finalul meciului de la Budapesta. Motivul a fost însă o accidentare la genunchi suferită de jucătorul de la Barcelona.

Luni, Dembele a mers la un spital din Budapesta pentru o radiografie, iar natura accidentări este una mai complicată decât se credea iniţial. „Timpul de refacere este incompatibil cu păstrarea jucătorului în lot” – a anunţat Federaţia Franceză de Fotbal.

Having hurt his knee in the 1-1 draw with Hungary, Ousmane Dembélé is out for the rest of the Euro. We wish Ousmane a speedy recovery! 🇫🇷👊#FiersdetreBleus pic.twitter.com/978pWE9UCp

— French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) June 21, 2021