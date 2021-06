EURO 2020 | Franția – Elveția, spectacol pe Național Arena: șase goluri și penalty ratat. Învingătoarea s-a decis la loviturile de departajare

Elveția s-a calificat în sferturile de finală ale EURO 2020, după ce a învins reprezentativa Franței, scor 5-4 la loviturile de departajare, luni seară, pe Național Arena din București, în optimile competiției. La finalul timpului regulamentard e joc, scorul a fost egal, 3-3. Învingătoarea s-a decis la loviturile de departajare.

În sferturile de finală, Elveția va întâlni naționala Spaniei.

Franța a avut prima ocazie de gol în minutul 2. Varane a trimis cu capul peste poartă.

Elveția a deschis scorul în minutul 15. Seferovic a marcat cu o lovitură de cap de lângă Lenglet. Pasa decisivă i-a aparținut lui Zuber.

Mbappe a ieșit în evidență în minutul 23. Acesta a executat o lovitură liberă, mingea s-a lovit de zidul elvețienilor, mingea a revenit la el, dar a trimis pe lângă poartă.

Un suporter a intrat pe teren în minutul 37, iar partida a fost întreruptă până când acesta a fost înlăturat de pe teren. Bărbatul care a intrat pe teren purta un tricou al naționalei de fotbal a Republicii Moldova.

În minutul 54, Elveția a primit un penalty, în urma unui fault comis de Zuber asupra lui Pavard. Lovitura de pedeapsă a fost dictată după consultarea VAR-ului. Ricardo Rodriguez a executat, dar Lloris a apărat. Acesta a apărat primul penalty pentru reprezentativa Franței, din 2012 încoace. E primul penalty parat de Lloris pentru națională după 2012.

În loc să fie 2-0 pentru Elveția, a fost 1-1. În minutul 57, Mbappe și Benzema au făcut un un-doi, iar cel din urmă a egalat.

După un singur minut, Benzema a dus scorul la 2-1 pentru Franța, cu o lovitură de cap.

În minutul 75, Pogba a dus scorul la 3-1, cu un șut spectaculos, din afara careului.

În minutul 81, Seferovic a înscris al doilea său gol în acest meci, iar Elveția s-a apropiat la un singur gol de Franța.

