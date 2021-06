EURO 2020 | Meci spectaculos la Copenhaga! Spania și Croația au marcat 8 goluri în optimile de finală

Goluri partidei de pe „Parken Stadium” din Copenhaga au fost marcate de Mario Pasalic, Mislav Orsic, Pedri (autogol) pentru croați, respectiv Pablo Sarabia, Cesar Azpilicueta, Ferran Torres,Alvaro Morata și Mikel Oyarzabal pentru iberici.

Vicecampiona mondială a deschis scorul în minutul 20 al partidei, după o gafă uriașă a portarului spaniol Unai Simon. Pedri a trimis o pasă către proriul portar, dar acesta nu a reușit să preia mingea.

Ibericii au restabilit egalitatea în minutul 38, Pablo Sarabia a profitat de o respingere a portarului Livakovic și a punctat pentru 1-1, stabilind și scorul pauzei.

După revenirea de la cabine, elevii lui Luis Enrique au trecut în avantaj după reușita lui Cesar Azpilicueta. Fundașul lui Chelsea a reluat cu capul o centrare perfectă venită de la Ferran Torres, marcând primul său gol la națională.

În minutul 77, spaniolii și-au mărit avantajul prin Ferran Torres. Jucătorul lui Manchester City l-a depășit ușor pe Gvardiol, după ce a primit o pasă de aproape de 50 de metri.

În minutul 85 Mislav Orsic a redus din diferență readucând speranțele în tabăra croaților.

În ultimele minute ale meciului de la Copenhaga elevii lui Zlatko Dalic au restabilit egalitatea prin Mario Pasalic după o centrare a lui Orsic ducând partida în prelungiri.

Alvaro Morata, jucătorul contestat de fanii „Furia Roja” a readus Spania în avantaj în minutul 100. Atacantul lui Juventus a preluat o centrare de la Olmo și a marcat cu un șut superb direct sub bara transversală.

După doar 3 minute Mikel Oyarzabala a punctat pentru 5-3 tot după o pasă reușită de Olmo, stabilind și scorul final al partidei de pe „Parken Stadium” din Copenhaga.

Spania se va duela în sferturile de finală cu învingătoarea dintre Franța și Elveția.

Spania: Unai Simon – Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Gaya – Busquets, Pedri, Koke, Torres – Sarabia, Morata

Selecționer: Luis Enrique

Croaţia: Livakovic – Juranovic, Vida, Caleta-Car, Gvardiol – Brozovic, Kovacic, Modric – Rebic, Petkovic, Vlasic

Selecționer: Zlatko Dalic

