EURO 2020 | Gesturile lui Cristiano și Pogba, fără repetiție! Ce le-a cerut UEFA jucătorilor

Forul european le-a cerut fotbaliștilor celor 24 de echipe participante să nu mai mute sticlele cu băuturi ale sponsorilor oficiali de pe masa de conferință. Aceste acorduri încheiate între UEFA și parteneri sunt destinate organizării și bunei funcționări a turneului.

Chiar dacă organizația condusă de Aleksander Čeferin nu a luat o măsură disciplinară împotriva superstarului portughez și a vedetei franceze, iar Martin Kallen, managerul competiţiei, a dat asigurări că există înțelegere din partea UEFA pentru gesturile făcute de aceștia, totuși forul le cere fotbaliștilor să respecte prevederea de a nu mai muta recipientele care provin de la sponsori.

After #POR captain Cristiano Ronaldo and his Coca Cola removal, #FRA’s Paul Pogba makes sure there’s no Heineken on display 🍺 #EURO2020

pic.twitter.com/U9Bf5evJcl

— Sacha Pisani (@Sachk0) June 16, 2021