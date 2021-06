EURO 2020 | Încă o umilință pentru Generația de Aur. Situație jenantă pentru Dan Petrescu

Dan Petrescu (53 de ani) a asistat la meciul Ucraina – Macedonia de Nord 2-1, disputat joi, pe Național Arena, la EURO 2020.

Fostul mare international român a văzut partida din tribuna a doua a stadionului, printre suporterii nord-macedoneni.

„A fost un meci bun, cred că Ucraina a fost echipa mai bună, a meritat să câștige. Macedonia n-are experiență la acest nivel.

Mai contează unde am stat? Am stat unde am primit (n.r. – la tribuna a doua). N-am avut bilet nici de la Federație, nici de la UEFA, ci de la altcineva.

Era bine să avem toți un bilet într-o zonă mai bună, dar și eu am fost spectator. N-ar trebui să ne plângem, asta-i situația”, a declarat Petrescu, potrivit gsp.ro.

La prima partidă disputată pe Național Arena de la EURO 2020, dintre Macedonia de Nord și Austria, politicienii au avut locuri la Tribuna VIP, dar foști internaționali români precum Gică Hagi, Gică Popescu sau Dorinel Munteanu au stat la tribuna a 2-a.

