EURO 2020 | Ironii la adresa jocului de pe Wembley! Mesajul postat de nemți înainte de golul lui Sterling

Golurile au fost marcate de Sterling, în minutul 75, respectiv de Kane, în minutul 86. Însă până la marcarea celor două goluri, calitatea jocului a avut de suferit. Cele două echipe păreau mai degrabă că se preocupă mai mult de latura tactică a meciului, organizarea defensivă fiind principalul scop, iar fazele importante de poartă erau trecute în plan secund.

Acest lucru a fost semnalizat, într-un mod ironic, și de Federația Germană de Fotbal, care a postat un mesaj pe contul oficial de Twitter, totul cu două minute înainte de deschiderea scorului: „E posibil ca acest meci să nu se termine 3-3„. Nemții au făcut referire la cele două optimi de finală absolut fascinante ca spectacol și răsturnări de situație disputate în ziua precedentă, Croația – Spania, scor 3-5, respectiv Franța – Elveția, scor 3-3, și 4-5 după loviturile de departajare, de pe Arena Națională.

There's a chance this might not finish 3-3.#ENG 0-0 #GER#DieMannschaft #EURO2020 #ENGGER

— Germany (@DFB_Team_EN) June 29, 2021