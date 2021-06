EURO 2020 | Italia a învins Țara Galilor, sub ochii lui Hațegan

Naționala Italiei a învins reprezentativa Țării Galilor, scor 1-0, duminică seara, în ultima etapă a Grupei A de la Campionatul European. Partida a fost arbitrată de Ovidiu Hațegan, iar din brigadă au mai făcut parte Radu Ghinguleac și Sebastian Gheorghe.

Italienii au început bine meciul disputat la Rom, având primele ocazii de gol. În minutul 24, Belotti a șutat puțin pe lângă poarta galezilor.

Cinci minute mai târziu, Chiesa a trimis din interiorul careului, Ampadu a respins, iar italienii au solicitat penalty. Hațegan a acordat doar corner.

Naționala Italiei a marcat în minutul 39. Matteo Pessina a deviat în poarta galezilor, o centrare din lovitură liberă a lui Verratti.

