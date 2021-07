EURO 2020 | Italia – Spania, semifinală latină pe Wembley! Luis Enrique ştie cheia jocului

Italia – Spania, reeditarea finalei de la EURO 2012, va da numele primei finaliste a turneului. Luis Enrique anunţă că spaniolii nu îşi vor schimba filosofia în faţa Italiei, chiar dacă Squadra Azzurra a impresionat în turneu. Posesia mingii este cheia meciului în viziunea selecţionerului spaniol.

„Ei bine, cred că aceasta este una dintre principalele întrebări. Suntem lideri la turneul final, în ceea ce privește statisticile de posesie. Dar și ei formează un grup care poate folosi mingea și se poate bucura de fotbal cu mingea. Prin urmare, cred că aceasta este prima bătălie de câștigat” – a anticipat selecţionerul spaniol duelul de pe Wembley.

Spania îşi pune speranţele într-un puşti de 18 ani! Pedri, mijlocaşul Barcelonei, a fost integralist în toate cele 5 meciuri disputate de La Roja în turneu şi are un procentaj al paselor corecte de 91 la sută. După EURO, noua senzaţie a fotbalului spaniol îşi va face bagajele pentru Jocurile Olimpice.

„Cred că ambele echipe au linii de mijloc foarte puternice. Ambele echipe au o mare calitate în acea zonă a terenului, așa că va fi un meci foarte disputat la mijloc. Cred că echipa care se descurcă bine va fi cea care face cele mai puține greșeli” – a declarat mijlocaşul spaniol.

Din cauza restricţiilor de călătorie legate de pandemia de coronavirus, Italia şi Spania nu se vor putea baza pe mulţi suporteri pe Wembley.

„Nu cred că este corect, e chiar foarte injust. Pot să spun totuşi că noi jucăm mai bine când tribunele sunt pline decât atunci când asistă puţini spectatori” – a declarat Roberto Mancini.

Înaintea semifinalei cu Spania, Italia a ajuns la 32 de meciuri fără înfrângere – record absolut în istoria Squadrei Azzurra.

Italia – Spania, prima semifinală de la EURO 2020, se va disputa diseară, de la ora 22:00.

🇮🇹🆚🇪🇸 Italy and Spain meet for the fourth successive EURO 🔥

👀 Previous 37 meetings: they have 11 victories each & 15 draws… @bookingcom | #EUROfixtures | #EURO2020 pic.twitter.com/lzDLWn4Ix4

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 6, 2021