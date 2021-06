EURO 2020 | Jurgen Klopp nu are niciun dubiu: „Germania își va arăta valoarea contra Angliei!”

Jurgen Klopp, antrenorul principal al lui Liverpool este convins că Germania va avea un cuvânt greu de spus la EURO 2020.

În ciuda faptului că formația pregătită de Joachim Low a obținut calificarea în optimi în ultimele minute în partida cu Ungaria, Jurgen Klopp consideră că remiza contra Ungariei a fost un accident și germanii își vor arată adevărata valoare contra Angliei.

”Cine crede că Germania nu are nicio șansă se înșală amarnic. Am jucat bine contra Franței, am dominat meciul cum nu a mai făcut-o altă echipă, am bătut Portugalia.

Ne-am chinuit cu Ungaria, e drept. Dar totul s-a terminat cu bine. Uneori, o echipă are nevoie de un duș rece. De aceea, cred că germanii își vor arăta adevărata valoare marți contra Angliei” a declarat Jurgen Klopp pentru BILD

Duelul dintre Germania și Anglia din optimile EURO se va juca pe 29 iunie, de la ora 19:00, în Londra pe stadionul Wembley.