EURO 2020 | Lukaku nu și-a putut stăpâni lacrimile: ”Mintea mi-a rămas tot la Eriksen”

Christian Eriksen a trecut prin cel mai greu moment al vieţii sale, după ce s-a prăbuşt pe gazon în partida de la Campionatul European dintre Danemarca şi Finlanda, scor 0-1.

După ce i s-au făcut manevre de resuscitare pe teren, Eriksen a fost transportat la spital în Copenhaga, unde a fost stabilizat de medici, iar acum se află în afara pericolului.

Colegul său de la Inter, Romelu Lukaku, a fost profund afectat de momentul dramatic în care protagonist a fost mijlocașul danez. După ce i-a dedicat primul gol marcat în victoria în fața Rusiei, scor 3-0, la interviul de după meci, atacantul belgian nu s-a mai putut abține și a avut un mesaj emoționant pentru Eriksen.

Acesta a dezvăluit că s-a speriat și a izbucnit în plâns atunci când a aflat vestea cutremurătoare, la fel ca colegii săi de la națională, Vertonghen și Alderwiereld, foști coechipieri cu Eriksen în perioada Tottenham.

„Mă bucur pentru victorie, dar mintea mi-a rămas tot la colegul meu, Eriksen. Sper să fie sănătos, îi dedic lui rezultatul. Am plâns mult înainte de meci pentru că m-am speriat, bineînțeles.

Am petrecut clipe minunate împreună timp de un an și jumătate, am stat mai mult timp cu el decât cu familia mea, așa că gândurile mele se îndreaptă către el, către soția lui și cei doi copii ai lui. Mi-a fost greu să mă concentrez. La fel și lui Jan, Toby și Nacer”, a declarat Romelu Lukaku.

În cele din urmă, starea lui Eriksen este stabilă și mai rămâne la spital pentru investigații. În semn de apreciere, UEFA l-a desemnat omul meciului dintre Danemarca și Finlanda.