EURO 2020 | Meci nebun la Sankt Petersburg! Polonia părăsește Euro după înfrângerea în fața Suediei

Suedezii au triumfat în grupa E după ce au bătut și Polonia cu 3-2 cu un gol izbutit în al patrulea minut de prelungire de Claesson.

Suedezii au stricat rapid echilibrul de pe tabelă în jocul care s-a disputat la Sankt Petersburg. Forsberg, omul care a adus victoria și în fața Slovaciei a înscris și acum.

🇸🇪 Emil Forsberg has now scored 3 goals in his last 4 games for Sweden ⚽️#EURO2020 https://t.co/OktXqVz4yD pic.twitter.com/ib7brW0NL6 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021

Lewandowski ar fi putut aduce egalarea în minutul 19, dar a avut un ghinion teribil! Mingea trimisă de el a lovit de două ori mingea în aceeași fază!

🇵🇱 Lewandowski reacts quickest after his thumping header hits the crossbar, but diverts the rebound onto the woodwork again!#EURO2020 https://t.co/803POOXufV pic.twitter.com/beliXVjzw2 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021

Polonezii au continuat ofensiva și după pauză, însă de marcat au făcut-o tot nordicii. Forsberg a reușit dubla în minutul 59.

🇸🇪 Emil Forsberg has now scored 3 goals for Sweden at EURO 2020 ⚽️⚽️⚽️#EURO2020 pic.twitter.com/qxyEojs9o1 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021

Lewandowski a replicat imediat cu o bijuterie de gol, iar Balonul de Aur le-a dat speranțe alor săi pentru o victorie de aur.