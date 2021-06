EURO 2020 | Deținătoarea trofeului a fost eliminată! Belgia trece de Portugalia și merge în sferturi

Singurul gol a fost marcat de Thorgan Hazard (min-42). Învingătoarea din această partidă va juca contra Italiei, în sferturile competiției.

Cele două reprezentative se numărau printre favoritele la câștigarea titlului european din acest an. Belgia s-a calificat fără emoții în optimi, după ce a terminat pe prima poziție în grupa B, peste Danemarca, Finlanda și Rusia. De cealaltă parte, portughezii lui Cristiano Ronaldo au obținut accederea în următoarea fază a competiției după ce au terminat pe locul al doilea în grupa F, sub Franța, dar peste Germania și Ungaria.

Belgia: Courtois – Alderweireld, Vertonghen, Vermaelen – Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard – De Bruyne, Lukaku, E. Hazard

Rezerve: Mignolet, Sels, Boyata, Carrasco, Mertens, Denayer, Dendoncker, Benteke, Batshuayi, Trossard, Doku, Praet

Selecționer: Roberto Martinez

Portugalia: Rui Patricio – Dalot, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro – Moutinho, Palhinha, Renato Sanchez – Bernardo Silva, Ronaldo, Diogo Jota

Rezerve: Lopes, Rui Silva, Nelson Semedo, Fonte, Andre Silva, Bruno Fernandes, Danilo, Ruben Neves, Pedro Goncalves, Joao Felix, Sergio Oliveira, Nuno Mendes

Selecționer: Fernando Santos

