EURO 2020 | Mesaje speciale pentru Eriksen de la vedetele mondiale din fotbal

Mijlocașul danez al celor de la Inter Milano s-a prăbușit subit pe teren în minutul 43 al partidei dintre Danemarca și Finlanda, de la EURO 2020.

În finalul primei reprize a meciului în cauză, mijlocașul de 29 de ani a căzut pe gazon fără să fie atins de vreun adversar. Imediat, medicii au intervenit de urgență și i-au făcut manevre de resuscitare pe gazon cu defibrilatorul, după care l-au transportat la spital. Ulterior, în unitatea medicală, starea vedetei de la Inter a fost stabilizată.

Cele mai mari staruri ale fotbalului mondial au ținut să fie și ele alături de Eriksen, Cristiano Ronaldo fiind primul care a reacționat în mediul online. De asemenea, actualul club, Inter, alături de care a devenit campion în Italia, dar și fosta sa formație, Tottenham, au transmis și ele mesaje de susținere pentru jucătorul danez.

”Mă rog pentru tine, Eriksen!”, a scris Alisson, portarul lui Liverpool, rival al lui Eriksen în perioada Spurs.

Același mesaj l-a avut și Jadon Sancho, unul dintre cei mai promoțători tineri jucători englezi și vedeta Borussiei Dortmund.

”Luptă pentru viața ta, Eriksen, noi ne rugăm pentru tine”, a scris și Drogba, atacantul care i-a adus Liga Campionilor lui Chelsea.

”Forza Chris, îți ținem pumnii!”, au scris cei de la Inter, clubul cu care a devenit campion în Serie A la finalul stagiunii trecute.

”Fă-te bine repede, Christian. Toată familia de la Spurs este alături de tine”, a postat un mesaj de încurajare și Tottenham, fosta sa echipă la care a evoluat în Premier League.