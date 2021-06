EURO 2020 | Nebunie la Budapesta! Ronaldo și Benzema, eroi în remiza dintre Franța și Portugalia

3 dintre cele 4 goluri au fost reușite în urma unor lovituri de la 11m dictate de arbitrul spaniol Matheu Lahoz. Mai întâi Ronaldo a transformat-o pe prima, dictată în urma unei brutalități comise în proprul careu de către Lloris asupra lui Danilo.

🇵🇹 Cristiano Ronaldo puts Portugal ahead against France ⚽️ #EURO2020 https://t.co/BQ4StnXz3h pic.twitter.com/ai1rZfPDfU

Fostul său coleg de la Real Madrid, Benzema, a restabilit echiibrul chiar înainte de pauză, tot de la pucntul cu var. Deși centralul a fost rugat să meargă să revadă faza pe monitor, Lahoz a rămas de neclintit.

🇫🇷 Karim Benzema nets his 1st goal for France since October 2015 ⚽️#EURO2020 https://t.co/tPywWVo7aW pic.twitter.com/cK38kL1T5W

