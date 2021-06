EURO 2020 | Remiză la Munchen. Germania obține o calificare dramatică în optimile de finală

Goluri partidei de pe „Allianz Arena” din Munchen au fost marcate de Kai Havertz șiLeon Goretzkapentru Germania, respectiv Adam Szalai și Andras Schafer pentru Ungaria.

Căpitanul ungurilor, Adam Szalai a deschis scorul în minutul 11 cu o lovitură de cap dintre fundașii centrali ai nemților, după o centrare venită de la Roland Sallai.

Elevii lui Joachim Low putea restabili egalitatea după 5 minute, dar șutul lui Hummels a lovit bara iar Ginter n-a reușit să-l învingă pe Gulacsi din numai câțiva metri. Formația pregătită de Marco Rossi a intrat cu avantaj minim la cabine.

După pauză nemții au reușit să restabilească egalitatea prin Kai Havertz. În minutul 66 portarul Gulacsi a ieșit greșit la o fază fixă, iar jucătorul lui Chelsea a marcat din câțiva metri în poarta goală.

Germanii nu s-au bucurat foarte mult, după doar două minute maghiarii au trecut în avantaj. Andras Schafer a fost servit de marcatorul primului gol și a reluat cu capul în poarta lui Neuer.

În minutul 83, Leon Goretzka a restabilit egalitatea pe „Allianz Arena” după un șut puternic de la marginea careului, marcând pentru 2-2, implicit și golul care a adus calificarea Germaniei în optimile de finală de la EURO 2020.

Germania se va duela cu Anglia în optimile de finală, pe Wembley, la Londra, pe 29 iunie, pentru loc în sferturi la turneul final.

Franța 5p

Germania 4p

Portugalia 4p

Ungaria 2p

Germania: Neuer – Ginter, Hummels, Rudiger – Kimmich, Gundogan, Kroos, Gosens – Havertz, Sane – Gnabry

Rezerve: Leno, Trapp, Halstenberg, Volland, Werner, Musiala, Sule, Neuhaus, Goretzka, Can, Koch, Muller

Selecționer: Joachim Low

Ungaria: Gulacsi – Nego, Botka, Orban, At. Szalai, Fiola – Kleinheisler, Nagy, Schafer – Ad. Szalai, Sallai

Rezerve: Dibusz, Bogdan, Lang, Kecskes, Holender, Lovrencsics, R. Varga, Siger, Varga, Nikolic, Schon, Bolla

Selecționer: Marco Rossi

🗒️ TEAM NEWS:

🇩🇪 Sané comes in for Müller

🇭🇺 Hungary unchanged from draw with France#EURO2020

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021