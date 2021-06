EURO 2020 | Pele, cuvinte de încurajare pentru Mbappe: „Capul sus!”

În cadrul celui de-al șaselea meci din prima fază eliminatorie a turneului final, Kylian Mbappe a fost desemnat să execute ultima lovitură de departajare, însă a fost singurul francez care a ratat.

Dezamăgit de eliminarea suferită, decarul lui Deschamps a reacționat la finalul partidei, dar Pele, fostul mare superstar brazilian, a ținut să-l încurajeze și să-l îmbărbăteze pe tânărul atacant de la PSG.

„Capul sus, Kylian! Mâine este prima zi a unei noi călătorii!”, a scris Pele, singurul fotbalist cu trei Cupe Mondiale în palmares, pe Twitter.

Keep your head up, Kylian! Tomorrow is the first day of a new journey, @KMbappe.

— Pelé (@Pele) June 28, 2021