EURO 2020 | Ploaie de goluri în Grupa F. „Mannaschaft” nu a avut milă de Portugalia

Golurile partidei de pe stadionul Allianz din Munchen au fost marcate de Ruben Dias (autogol), Raphael Guerreiro (autogol), Kai Havertz și Robin Gosens pentru nemți, respectiv Cristiano Ronaldo și Diogo Jota pentru Portugalia.

Nemții au început tare partida și după doar 5 minute Robin Gosens a deschis scorul, dar golul a fost anulat după ce Gnabry a fost surprins în ofsaid.

Atacantul lusitan, Cristiano Ronaldo a deschis scorul în minutul 15 după o pasă a lui Jota.

În minutul 35 al partidei, nemții au restabilit egalitatea după autogolul lui Ruben Dias.

Elevii lui Joachim Low, au trecut în avantaj după 5 minute. Raphael Guerreiro a comis o eroare în propriul careu, iar balonul a ajuns în poarta portughezilor, stabilind și scorul pauzei.

După revenirea de la cabine, „Mannschaft” s-a dezlănțuit. În minutul 51, Kai Havertz a marcat din fața porții pentru 3-1 după o pasă venită de la Robin Gosens.

Nemții s-au distanțat pe tabela de marcaj în minutul 60, Robin Gosens a reluat cu capul în poartă o centrare perfectă venită de la Kimmich, marcând pentru 4-1.

Portughezii au redus din diferență prin Diogo Jota în minutul 67, acesta l-a învins pe Neur după un balon prelungit de Cristiano Ronaldo.

Cele două echipe:

Portugalia: Rui Patricio – Nelson Semedo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro – Danilo, William Carvalho – Diogo Jota, Bruno Fernandes, Bernardo Silva – Ronaldo

Rezerve: Dalot, Fonte, Guedes, Lopes, Moutinho, Neves, Palhinha, Pedro Goncalves, Sanches, Silva, Silva, Silva

🇵🇹 Most exciting player to watch? @selecaoportugal | #EURO2020

Germania: Neuer – Ginter, Hummels, Rudiger – Kimmich, Gundogan, Kroos, Gosens – Havertz, Muller – Gnabry

Rezerve: Can, Goretzka, Gunter, Halstenberg, Koch, Leno, Neuhaus, Sane, Sule, Trapp, Volland, Werner

🇩🇪 Germany have won each of their last 4 international matches against Portugal…@DFB_Team_EN | #EURO2020

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 19, 2021