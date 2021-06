EURO 2020 | Campioana mondială, pusă la respect la Budapesta! Ungaria, egal șocant cu Franța

Pentru Ungaria a marcat Fiola, în minutul 45+2, iar pentru francezi, Griezmann, în minutul 66.

În prima repriză, Benzema și Mbappe au fost cei mai periculoși oameni ai lui Deschamps. În primele 20 de minute, Gulacsi, portarul lui RB Leipzig, a fost îngerul salvator al Ungariei în fața atacantul lui Real Madrid și a incursiunilor lui Mbappe.

În minutul 30, Benzema a ratat ținta, după o combinație rapidă și strălucitoare cu Mbappe. Câteva minute mai târziu, același Mbappe a mai irosit o șansă uriașă, după ce a făcut slalom printre fundașii maghiari.

Contrar cursului jocului, Ungaria a produs surpriza. În prelungirile primei reprize, Fiola a fost lăsat singur cu Lloris, pe care l-a executat cu un șut pe joc.

🇭🇺 When you score against the world champions…

🥳 Scenes in Budapest! #EURO2020 pic.twitter.com/0OQwGFqsvu

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 19, 2021