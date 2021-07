EURO 2020 | Postarea care face înconjurul lumii! Ce au postat italienii, imediat după victoria cu Belgia

„Squadra Azzura” a izbutit să treacă aseară de formația lui Roberto Martinez și să se califice mai departe în semifinale!

Italienii pare că sunt de neoprit în acest moment, iar cele 32 de partide consecutive fără eșec spun totul despre organizarea făcută de selecționerul Roberto Mancini. Cu un singur trofeu european în propria vitrină, Italia este gata să câștige în acest an turneul final, iar următorul adversar care îi va ieși în cale este Spania, una dintre favoritele de la EURO 2020.

Până atunci însă, italienii au ținut să o bată pe Belgia și în afara terenului. Concret, aceștia au răspuns la o postare de-a belgienilor, dinainte de meci. Naționala lui Martinez a distribuit chiar înainte de partida de aseară un poster motivațional în care fotbaliștii naționalei apăreau îmbrăcați în gladiatori, iar dedesubt era celebrul mesajul din latină ”Veni, vidi…”.

La scurt timp după finalul duelului de la Munchen, peninsularii au repostat mesajul belgienilor, iar deasupra au scris, în culorile Italiei ”Vici”, ca o completare la mesajul belgienilor. ”Am venit, am văzut, am învins!”.

Ce a spus Roberto Mancini, după calificarea în semifinalele de la EURO 2020

„Nu cred că am suferit prea mult pe parcursul meciului cu Belgia. Pentru a elimina o astfel de echipă ai nevoie de o evoluție la cel mai înalt nivel din partea fiecărui jucător și asta e exact ce s-a întâmplat.

Secretul nostru e că am progresat de la meci la meci, deși am întâlnit formații care ne-au probleme. Încă mai avem de îmbunătățit anumite aspecte în jocul nostru. Am simțit la echipa mea în principal dorința de a arăta că Italia e o forță, că ratarea prezenței la Mondialul din 2018 e doar un ghinion din trecut.

Știm că suntem o formație care poate oferi încă multe la acest turneu. Suntem conștienți că mergem pe Wembley să înfruntăm o selecționată puternică precum Spania, care e un adversar la fel de complicat precum Belgia”, a declarat selecționerul Italiei.