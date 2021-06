EURO 2020 | Reacția lui Cristiano Ronaldo după eliminarea de la turneul final. Ce spune starul lusitanilor

Deținătoarea trofeul, Portugalia a fost eliminată de la EURO 2020 după ce a fost învinsă de Belgia, scor 0-1. Liderul clasamentului FIFA, Belgia a câştigat prin golul marcat de Thorgan Hazard în prima repriză de pe stadionul La Cartuja din Sevilla.

Cristiano Ronaldo a avut a avut o primă reacţie după eliminarea Portugaliei de la turneul final. Atacantul lusitanilor a ținut să îi felicite pe „Diavolii Roșii” pentru victorie și spune că „Selecao” va reveni mai puternică.

„Nu am obţinut rezultatul pe care îl doream şi am părăsit competiţia mai devreme decât ne aşteptam, dar suntem mulţumiţi de drumul nostru. Am dat totul să ne păstrăm titlul European şi acest grup a demonstrat că poate da mult Portugaliei.

Fanii noştri au fost neobosiţi şi ne-au încurajat de la început până la sfârşit. Am alergat şi am luptat pentru ei, pentru a-i recompensa pentru încrederea pe care au avut-o în noi. Nu a fost posibil să ajungem unde ne-am dorit.

Felicitări Belgiei şi noroc tuturor echipelor rămase în competiţie. Revenind la noi, vom reveni mai puternici. Forţa, Portugalia”, a fost mesajul postat de Cristiano Ronaldo pe Instagram.

Cristiano Ronaldo a avut parte de un start nemaipomenit la EURO 2020, astfel că a ajuns la cinci goluri în primele trei partide disputate la turneul final. Datorită ultimelor sale reușite, Ronaldo a ajuns la 109 goluri marcate pentru Portugalia, la egalitate cu iranianul Ali Daei, care deținea recordul de goluri marcate pentru o echipă națională.