EURO 2020 | Spania, cu penalty ratat! Polonia, cu Lewandowski care și-a făcut treaba

Spania și Polonia au remizat, scor 1-1, în ultima partidă din etapa a doua din Grupa E, disputată pe ”Estadio de La Cartuja”, din Sevilla.

Golurile au fost marcate de Morata, în minutul 6, pentru spanioli, respectiv Lewandowski, în minutul 54, pentru polonezi.

După un început în care cea mai mare ocazie a aparținut Poloniei, la șutul lui Klich, Spania a reușit să deschidă scorul prin atacantul lui Juventus, Morata, în urma unei acțiuni a lui Gerard Moreno. VAR-ul fost cel care a validat golul, deoarece asistentul semnalizase o poziție de ofsaid. A fost al 20-lea gol reușit de fostul jucător al lui Real Madrid și Atletico Madrid pentru naționala iberică.

Spre sfârșitul primei părți, selecționata condusă de Paulo Sousa a avut o dublă ocazie. Șutul lui Swiderski de la 20 metri a nimerit bara, iar Lewandowski a trimis direct pe direcția lui Unai Simon.

După revenirea de la cabine, și-a intrat în rolul de golgheter Lewandowski. Superatacantul lui Bayern Munchen a trimis cu capul plasat și l-a învins de data aceasta pe portarul ibericilor.

În minutul 55, își face apariția pe teren Kacper Kozlowski, cel mai tânăr jucător din istoria EURO. El a doborât precedentul record deținut de englezul Jude Bellingham, care îl stabilise în prima etapă a acestui turneu.

O fază importantă a meciului s-a petrecut în minutul 57. Atunci, după consultarea VAR, Orsato a dictat penalty pentru Spania, dar Gerard Moreno a trimis în bară de la punctul cu var. Din respingere, Morata a reluat fără să cadreze pe spațiul porții

În timpul care s-a scurs până la finalul jocului, Spania a încercat să puncteze decisiv, dar fără sorți de izbândă. Deși ibericii au pus presiune, tabela nu s-a mai modificat.

În cele din urmă, Spania rămâne fără victorie după primele două etape, cu doar două puncte obținut. De cealaltă parte, Polonia trebuie să se mulțumească cu primul punct din acest turneu și fie ultima din Grupa E. În ultima etapă, ”Furia Roja” va juca cu Slovacia pe același stadion din Sevilla, pe data de 23 iunie, de la ora 19:00, iar Lewandowski &co, de la aceeași oră, pe ”Gazprom Arena”, din St. Petersburg.

Echipele de start:

Spania: U. Simon – M. Llorente, Laporte, P. Torres, Alba – Koke, Rodri, Pedri – G. Moreno, Morata, Olmo

Rezerve: De Gea, Sanchez – Alacantara, Azpilicueta, E. Garcia, Gaya, D. Lloorente, Oyarzabal, F. Ruiz, Sarabia, F. Torres, A. Traore

Selecționer: Luis Enrique

Polonia: Szczesny – Bereszynski, Glik, Bednarek – Jozwiak, Moder, Klicj, Puchacz – Swiderski, Zielinski – Lewandowski

Rezerve: Skorupski, Fabianski – Dawidowicz, Frankwoski, Helic, Kedziora, Kownacki, Kozlowski, Linetty, Placheta, Rybus, Swierczok

Selecționer: Paulo Sousa