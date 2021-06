EURO 2020 | Surpriză de proporții la Campionatul European! Olanda, eliminată

Naționala de fotbal a Cehiei s-a calificat în sferturile de finală ale EURO 2020, după ce a învins Olanda, duminică, la Budapesta, scor 2-0.

Olanda a dominat debutul partidei, dar Cehia a avut prima ocazie. În minutul 22 Soucek a trimis cu capul din 6 metri, dar mingea s-a dus pe lângă poartă.

Cehia a replicat în minutul 38. Barak a trimis spre vinclu, dar a ratat ținta.

⏸️ HALF-TIME ⏸️ Goalless at the break… 🇳🇱 Dumfries & Depay go close

🇨🇿 Holeš fires wide, Souček heads wide, Barák flashes over 🔮 Predict what will happen in the second half#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 27, 2021

Olanda a ratat o ocazie imensă în minutul 52. Malen a scăpat singur cu portarul Cehiei, dar s-a încurcat în dribling.

Din minutul 54, Olanda a evoluat în inferioritate numerică. Matthijs De Ligt a comis henț în afara careului. Inițial a primit cartonașul galben, dar după consultul VAR, arbitrul i-a dat roșu.

Naționala Cehiei a marcat în minutul 68. Holes a trimis în poartă, cu o lovitură de cap, din centrarea lui Kalas.

⚽️ Holeš 🇨🇿 Czech Republic celebrate their first EURO knockout phase goal since Milan Baroš, #OTD in 2004 in a 3-0 win over Denmark in the quarter-finals 💪#EURO2020 | #CZE pic.twitter.com/k8tA4JUkrJ — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 27, 2021

Cu 10 minute înainte de final, Cehia și-a majorat diferența de pe tabelă. Patrik Schick l-a învins pe Stekelenburg, după o fază creată de Holes, și a ajuns la al patrulea gol marcat la Campionatul European.

🇨🇿 Patrik Schick at EURO 2020 = ⚽️⚽️⚽️⚽️#EURO2020 pic.twitter.com/EQFQMDFMd5 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 27, 2021

Au evoluat echipele

Olanda: Stekelenburg – Dumfries, De Vrij, De Ligt, Blind (Timber ’81), Van Aanholt (Berghuis ’81) – De Roon (Weghorst ’73), Wijnaldum, F. De Jong – Depay, Malen (Promes ’57). Selecţioner: Frank de Boer

Cehia: Vaclik – Coufal, Celustka, Kalas, Kaderabek – Holes (Kral ’85), Soucek, Masopust (Jankto ’79), Barak (Sadilek ‘90+2), Sevcik (Hlozek ‘85) – Schick (Krmencik ‘90+2). Selecţioner: Jaroslav Silhavy.

În sferturile de finală, Cehia va întâlni Danemarca, la Baku, pe 3 iulie.

🇨🇿 What a moment for Holeš & the Czech Republic!#EURO2020 pic.twitter.com/3aYPy4e8OA — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 27, 2021

