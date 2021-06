EURO 2020 | Ucraina, „în genunchi” pe Arena Națională! Cel mai tânăr marcator o califică pe Austria

Unicul marcator al meciului disputat la București a fost Christoph Baumgartner, în minutul 21.

În fața unui număr impresionant de ucraineni veniți pe cel mai mare stadion din România, Austria a început avântat duelul. Sabitzer și Dragovic au ratat primele mari șanse ale selecționatei lui Franco Foda.

Austria și-a continuat jocul bun și odată cu trecerea timpului, iar în minutul 21 este momentul care aduce și deschiderea scorului. Noul jucător al lui Real Madrid, David Alaba, a executat o lovitura de la colțul terenului, iar Christoph Baumgartner l-a învins pe Bushchan cu un șut din apropierea porții. Totuși, marcatorul a fost nevoit să iasă prematur din meci, în minutul 32.

Cu acest gol, Christoph Baumgartner a devenit la 21 de ani și 324 de zile cel mai tânăr marcator la EURO 2020 și, totodată, cel mai tânăr marcator austriac din istoria Campionatului European.

21 – Aged 21 years and 324 days Christoph #Baumgartner has become the youngest goal scorer in #EURO2020 and also the youngest Austrian goalscorer in European Championships. #AUT #UKRAUT pic.twitter.com/nhSmX8FANT

— OptaFranz (@OptaFranz) June 21, 2021