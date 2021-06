EURO 2020 | Ucraina şi Macedonia de Nord, spectacol total la Bucureşti! Trupa lui Shevchenko câştigă la limită

Primul meci al zilei de la EURO 2020, dintre Ucraina şi Macedonia de Nord, disputat la Bucureşti, pe Naţional Arena, s-a terminat cu scorul de 2-1 pentru elevii lui Andriy Shevchenko.

Golurile partidei dintre Ucraina şi Macedonia de Nord au fost marcate de către Yarmolenko, în minutul 29 şi Yaremchuk, în minutul 34 din pasa primului marcator, respectiv Alioski, în minutul 57.

Prima repriză a jocului de la Bucureşti a fost dominată total de către Ucraina. Malinovsky a fost unul dintre oamenii providenţiali ai lui Shevchenko pe lângă cei doi marcatori.

Yarmolenko a deschis scorul pentru Ucraina în minutul 29 după o neatenţie în apărarea Macedonie de Nord, cănd a fost lăsat liber la un corner.

Andriy Yarmolenko has now scored 42 goals for Ukraine. He is now only 6 goals away from the top scorer in the history of the national team, Andriy Shevchenko. #UKR pic.twitter.com/TAWUE7zs9k — EUROs Tweet (@Football__Tweet) June 17, 2021

Yaremchuk duce scorul la 2-0 pentru Ucraina în minutul 34, după un şut la colţul scurt.

What a goal from Yaremchuk That first time pass from Yarmolenko to set him up and the finish SUPERB to watch 🤩🇺🇦 pic.twitter.com/SDlzzhJ1GG — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 17, 2021

Repriza a doua a jocului de pe Naţional Arena a început de această dată mult mai bine pentru Macedonia de Nord. Elevii lui Angelovski reduc din diferenţă, în urma unui penalty obţinut de Pandev.

Alioski înscrie după ce mai întâi a ratat lovitura de la 11 metri, pe care Buschan a apărat-0.

🇲🇰 First goal at a major tournament for Ezgjan

Alioski ⚽️#EURO2020 pic.twitter.com/UmoWLL78Jv — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 17, 2021

În minutul 65, Malinovsky a încercat să majoreze diferenţa pentru Ucraina, însă şutul său a fost reţinut de Dimitrievski. Replica Macedoniei de Nord a venit în minutul 68, dar şutul lui Trajkovski a fost respins de Buschan.

În minutul 83 Ucraina primeşte penalty la un henţ în careu, dar Malinovsky ratează desprinderea de scor, şutul său de la 11 metri fiind parat de către Dimitrievski.

84th minute: Dimitrievski saves the penalty. Still some life for Macedonia, but only a few minutes remaining. Our attack looks tired. Do we have enough energy to get an equalizer? pic.twitter.com/eoXCmRsLMX — Macedonian Football (@MacedonianFooty) June 17, 2021

Arbitrul argentinian Rapallini pune capăt meciului de la Bucureşti, care se termină cu scorul de 2-1 pentru Ucraina.

Prezenţi la Bucureşti, fanii Macedoniei de Nord au făcut spectacol pe străzile din Centrul Vechi al Bucureştiului cât şi în localurile unde au petrecut.

Cum au arătat echipele de start în meciul de la Bucureşti

Ucraina: Bushcan – Zabarnyi, Matviyenko – Karavaev, Stepanenko, Mykolenko – Shaparenko, Zinchenko – Yarmolenko, Yaremchuk, Malinovskyi

Rezerve: Pyatov, Trubin, Sobol, Sudakov, Kryvtsov, Sydorchuk, Marlos, Makarenko, Tsygankov, Besedin, Tymchyk, Dovbyk. Antrenor: Andriy Shevchenko

Macedonia de Nord: Dimitrievski – Musliu, Velkovski, Ristovski – Alioski, Spirovski, Ademi, Nikolov – Bardi – Elmas, Pandev

Rezerve: Jankov, Siskovski, Bejtulai, Ristevski, Trickovski, Trajkovski, Hasani, Kostadinov, Radeski, Avramovski, Churlinov, Ristovski. Antrenor: Igor Angelovski

Tot în Grupa C de la EURO 2020, de la ora 22:00, se va disputa meciul dintre Olanda şi Austria, la Amsterdam, pe Johan Cruijff Arena.

Cum arată clasamentul Grupei C în acest moment