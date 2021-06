EURO 2020 | Squadra bellissima! Italia a învins clar Elveția după o nouă prestație execpețională

Reprezentativa antrenată de Roberto Mancini s-a impus fără niciun fel de problemă și în fața elvețienilor după ce triumfase și în partida de deschidere a competiției, în fața Turciei, cu același scor, 3-0. Eroul gazdelor a fost Locatelli, cel care a reușit primele goluri ale peninsularilor în minutele 26 și 52. Immobile a închis tabela în minutul 89.

🇮🇹 🥳 🥳 🥳

How good is this Italy side?#EURO2020 pic.twitter.com/u2UerMP30x

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 16, 2021