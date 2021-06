EURO 2020 | Victorie fără emoții pentru Belgia în primul meci de la turneul final! Rusia, prima „victimă”

Golurile au fost marcate de Romelu Lukaku (min-10, min- 88) și de Thomas Meunier (min-34).

În urma acestui rezultat, naționala condusă de Roberto Martinez urcă pe prima poziție în ierarhia grupei B, la egalitate de puncte cu Finlanda, care a izbutit să treacă de Danemarca, scor 1-0. În următoarea partidă, Belgia va da peste danezi, pe 17 iunie, în timp ce Rusia se va înfrunta cu Finlanda, pe 16 iunie.

ℹ️ Meunier becomes the first player to score a first-half goal as a substitute at the EUROs 👏#EURO2020 https://t.co/NHfaDo2HYB pic.twitter.com/uoLeH4j6pP

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 12, 2021