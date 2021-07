EURO 2020 | VIDEO | A fost sau n-a fost? Sterling, declaraţie după penalty-ul controversat!

Recunoscut pentru uşurinţa cu care îi păcăleşte pe arbitri, Raheem Sterling a obţinut penalty-ul din care Harry Kane a marcat golul decisiv cu Danemarca. Atacantul lui Manchester City a susţinut la final că decizia arbitrului a fost incontestabilă.

„Este fault clar! Am intrat în careu, el a întins piciorul şi a fost un penalty evident!

Este o performanţă majoră. A trebuit să forţăm profund şi a fost prima oară când am încasat un gol la acest EURO. Am putut egala şi ştiam că trebuie să fim răbdători. Cu fizicul pe care îl avem în echipă, agresivitate, forţă, ştiam că îi vom putea depăşi, iar apoi a fost acel penalty la final…A fost clar penalty. Acum, trebuie să ne concentrăm pe weekend, să o luăm pas cu pas” – a declarat jucătorul lui Manchester City.

🗣 "Once we walk back in the dressing room, that's it over – we've got to focus on the weekend now"

Keeping it grounded, @sterling7 👊@UEFA pic.twitter.com/AXeRToKVvw

— England (@England) July 7, 2021