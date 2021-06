EURO 2020 | VIDEO | Budapesta, variantă de rezervă pentru finală! Declaraţia lui Boris Johnson

Problema Londrei a apărut după ce autorităţile au decis să amâne un nou pas în renunţarea la restricţiile impuse de pandemia de coronavirus. Din cauza numărului încă ridicat de cazuri, autorităţile au hotărât să mute decizia de pe 21 iunie pe 19 iulie. Premierul Boris Johnson a discutat cu oficialii UEFA şi le-a promis că la meciurile de pe Wembley vor putea asista 45.000 de suporteri. Problemele legate de restricţiile impuse fanilor care vor să intre în Marea Britanie rămân cea mai mare bătaie de cap pentru organizatorii EURO 2020.

'We'll see if we can make some sensible accommodations, but the priority obviously has to be public health.'

