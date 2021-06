EURO 2020 | VIDEO | Reunire între prieteni! Ronaldo, Benzema şi Mpabbe, momentele serii la Budapesta

Ronaldo şi Benzema, cei mai buni parteneri în atacul lui Real, au oferit momentele serii la Budapesta. Cei doi s-au felicitat reciproc după golurile marcate şi au făcut schimb de tricouri chiar la pauză.

The reunion we all were waiting to see 🤝

Cristiano Ronaldo and Karim Benzema couldn’t wait until full-time to swap shirts 🥲 pic.twitter.com/QAaVP61wWK

— International Champions Cup (@IntChampionsCup) June 23, 2021