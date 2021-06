EURO 2020 VIDEO | Un parașutist a aterizat pe Allianz Arena. A lovit doi oameni

Pe imagini se poate vedea cum activistul a survolat initial zona din faţa sectorului în care se află presa, iar ulterior a aterizat pe gazon.

Potrivit L’Equipe, activistul a lovit în cădere doi oameni care se aflau în apropierea băncii de rezerve a Franţei.

În momentul în care a ajuns deasupra stadionului, motorul paraşutei s-a lovit de unul dintre cablurile suspendate, iar paraşuta a devenit de necontrolat.

În momentul încare a ajuns deasupra arenei, motorul paraşutei s-a lovit de unul dintre cablurile suspendate. Din această cauză, paraşuta a devenit de necontrolat, ceea ce se poate vedea şi în imagini. Activistul a fost reţinut de forţele de ordine.

A Greenpeace activist lands at Arena Munich with a parachute prior to the UEFA EURO 2020 group F preliminary round soccer match between France and Germany in Munich 😂 pic.twitter.com/UBlvQgIvuo

