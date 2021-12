EUROPA LEAGUE | Sorții au decis! FC Barcelona – Napoli și Ianis Hagi vs Erling Haaland, în 16-mile de finală

În cele două urne au intrat 16 echipe. În urna capilor de serie au fost cele care au terminat grupele din Europa League pe locul secund, iar în a doua urnă s-au aflat formațiile care au picat din UEFA Champions League.

Capul de așfis este cu siguranță ”dubla” dintre FC Barcelona și Napoli. Rangers, cu Ianis Hagi printre vedete, se va duela cu Borussia Dortmund, echipa la care strălucește ”tunetul” Erling Haaland.

Play-off-ul Europa League:

Knockout round play-off draw ✅

🤩 Which game are you looking forward to most? #UELdraw | #UEL pic.twitter.com/J7q7sJDiCs

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 13, 2021