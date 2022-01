EXCLUSIV | A jucat pentru Steaua și Dinamo, iar acum a ales: „Acolo am simțit altceva!”. Clubul care i-a rămas în suflet

Cătălin Munteanu a evoluat pentru cele două mare rivale din Capitală, însă a dezvăluit că se simte atras doar de una dintre cele două echipe!

Ajuns la 42 de ani, fostul mijlocaș se află în acest moment în staff-ul lui Bogdan Lobonț la naționala României U20, acolo unde ocupă rolul de antrenor secund. De-a lungul carierei sale de fotbalist, „Munti” a îmbrăcat atât tricoul Stelei (1996-1998), cât și cel al rivalei Dinamo (2006-2008, 2010-2014), însă a dezvăluit că sufletul său a rămas alături de formația din Ștefan cel Mare, alături de care a petrecut nu mai puțin de șapte ani.

„Eu la Steaua am jucat când eram foarte tânăr. Am prins la echipa de seniori abia un an și jumătate. La Dinamo am evoluat mult mai mult, aproape 7 ani. Aveam mai multă experiență atunci, știam ce am de făcut. La Dinamo am simțit altceva. A fost o perioadă cu bune și cu rele și tocmai de aceea am rămas cu sufletul acolo. Și relațiile pe care le-am avut mai târziu cu cei de la Dinamo au făcut ca acest club să rămână în sufletul meu.”, a declarat Cătălin Munteanu, la Realitatea Sportivă HD.

