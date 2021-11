EXCLUSIV | Adrian Iencsi a rememorat cele mai frumoase amintiri de la Rapid: „Atunci a fost ceva deosebit”

Adrian Iencsi (46 de ani), fost jucător și antrenor al Rapidului, a rememorat cele mai frumoase meciuri ale sale, jucate în tricoul alb-vișiniu.

„Ceva deosebit a fost când am jucat în Ghencea și am câștigat cu 3-1. Am avut o lovitură de pedeapsă. Am executat, am înscris, dar arbitrul m-a pus să repet lovitura de pedeapsă. Am repetat și am înscris din nou. Pe lângă victoria, care era un foarte importantă pentru noi, probabil că și faptul că am înscris de două ori din penalty.

O altă amintire o am dintr-un meci în care am pierdut pe Giulești cu 1-2, tot cu Steaua. În 2003. În mare parte din meci am jucat în jumătatea Stelei, de atunci. Am avut ocazii peste ocazii, dar mingea nu a intrat în poartă, ei au avut două ocazii și au marcat de fiecare data. Am pierdut cu 1-2, dar îmi amintesc că e un paradox, parcă. Pe lângă supărarea și dezamăgirea că am pierdut, suporterii ne-au aplaudat la scenă deschisă datorită evoluției noastre pentru că atunci chiar am avut o evoluție bună.

O ambiție de nedescris. Știau și suporterii că o înfrângere în fața Stelei e foarte dureroasă, dar suporterii atunci chiar ne-au ovaționat. Am văzut că am dat totul pe teren. Pentru ei, asta contează. Chiar dacă pierzi, indiferent cu cine, dacă jucătorii aleargă și au o evoluție foarte bună, atunci suporterii nu au decât motive de bucurie. Și, într-adevăr, la acea partidă chiar dacă am pierdut la final, toți suporterii ne-au aplaudat, iar în anul acela chiar am reușit să luăm campionatul„, a declarat Adrian Iencsi, în exclusivitate, pentru Realitatea Sportivă.

Fostul fundaș central a fost campion cu Rapid în 2003. Ca antrenor, Adrian Iencsi le-a pregătit de-a lungul timpului, pe FC Hunedoara, Turrris Turnu Măgurele, Foresta Suceava, Unirea Jucu, Dunărea Călărași, Pandurii Târgu Jiu, Universitatea Cluj, Rapid U 19, CS Universitatea Craiova II și Rapid.